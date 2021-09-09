Попит на заміське житло поблизу Києва значно виріс: які напрями найпопулярніші

У 2008 році багато девелоперів обпеклися і пішли з сегмента заміської нерухомості в більш зрозуміле міське житло. Накопичений за 12 років попит та недавні карантини пожвавили заміський ринок.

Сьогодні на ринку заміської нерухомості Київського регіону (Київ і приміська зона 30 км) заявлено 370 котеджних містечок. Майже 90% з них вже ведуть продажі – це приблизно 4500 домоволодінь.

Формати житла

Якщо ще п'ять років тому пропозиція складалася переважно з котеджів, то сьогодні більш ніж половина - це таунхауси в різних варіаціях: безпосередньо таунхауси, дуплекси, квадрекси. Це обумовлено тим, що зараз і девелопер, і покупець орієнтовані на мінімізацію витрат на будівництво і подальшу експлуатацію. Також з'являються кардинально нові формати - квартири, в яких завдяки великій терасі створюється відчуття заміського будинку.

Всього в структурі пропозиції котеджі займають 53%, таунхауси - 44%, земельні ділянки під індивідуальне будівництво - 3%.

Пропозиція формується як шляхом абсолютно нових проектів, так і розвитку і переосмислення вже існуючих. Крім того, ще з докризових часів у багатьох містечках залишилися непродані об'єкти, які забудовники прагнуть реалізувати на тлі поновився попиту.

Розташування

За розташуванням котеджних містечок в структурі пропозиції 8% знаходяться в Києві, 47% - в межах 10 км від столиці, 36% - у 20 км, 9% - до 30 км від міської межі.

Найпопулярніші за кількістю об'єктів в передмісті Ірпінь і Буча - 34 і 27 котеджних містечок відповідно. На третьому місці Київ - в межах міста зараз ведуть продажі 26 котеджних містечок.

Населені пункти, де реалізується найбільша кількість котеджних містечок (джерело: Re / Max Central і Z Consulting)

Архітектура

Пройшовши період трансформації, заміські будинки сьогодні йдуть від гігантоманії й за розмірами практично не відрізнятимуться від квартири - ніяких зайвих спалень, більярдних, чайних кімнат, які більшу частину часу просто припадають пилом. Сьогоднішні проекти - про компактність, зручність і функціональність.

Інженерія

На перше місце виходить собівартість витрат на утримання домоволодіння. Якщо раніше на комуналку мало звертали уваги, тому що це були порівняно невеликі суми, то зараз зважаючи на дорожнечу енергоресурсів вся інженерія повинна бути максимально економічною.

Ще 10 років тому наявність газу в котеджному містечку було обов'язковою умовою. Зараз замість газових котлів все частіше використовуються теплові насоси та електричні котли. Коли газ сильно подорожчав, а тепловий насос у виробництві значно подешевшав, то стало економічно доцільно ставити теплові насоси.

З чого складаються заміські будинки (джерело: Re / Max Central і Z Consulting)

Інфраструктура

Обсяг і різноманітність інфраструктури залежать від типу і класу котеджного містечка. Але в будь-якому випадку сьогодні інфраструктура - обов'язкова.

Що будують в котеджних містечках найчастіше:

Клуб - громадський простір, в якому можна проводити дозвілля, організувати кафе, кіно, зону для зустрічі жителів і гостей.

- громадський простір, в якому можна проводити дозвілля, організувати кафе, кіно, зону для зустрічі жителів і гостей. Спортивна інфраструктура - бігова доріжка, велосипедні доріжки, басейн, спортивні та тренажерні майданчики, волейбольні та футбольні поля. Мешканці хочуть тренуватися в межах свого містечка.

- бігова доріжка, велосипедні доріжки, басейн, спортивні та тренажерні майданчики, волейбольні та футбольні поля. Мешканці хочуть тренуватися в межах свого містечка. Аквазона - громадський басейн з прилеглою територією відмінна альтернатива особистим басейнам і за вартістю обслуговування, і за розважальною функцією. Крім того, навколо формується зона для дітей і дорослих, де можна провести час з сім'єю та друзями.

- громадський басейн з прилеглою територією відмінна альтернатива особистим басейнам і за вартістю обслуговування, і за розважальною функцією. Крім того, навколо формується зона для дітей і дорослих, де можна провести час з сім'єю та друзями. Садочки - покупець заміської нерухомості помолодшав і для нього стала важливою наявність садків на території містечка. Садок може бути невеликим, тому може створюватися навіть в селищі на 15-20 будинків.

В агентстві Re/Max Central відзначають, що основний попит, спровокований пандемією, був реалізований у 2020 році. Охочі мати безпечне місце для життя і відпочинку зараз зайняли вичікувальну позицію - чекають нові проекти або введення в експлуатацію поточних.

Найпопулярнішим залишається запит на будинки площею близько 200 кв.м. ця площа затребувана як в сегменті комфорт, так і в преміум із застереженням, що вимоги до цих 200 метрів будуть абсолютно різні. Завжди користуються популярністю будинки з виходом на воду або прогулянкову зону - парк, ліс, луг.

"Попит є, але не ажіотажний. Всі хочуть жити сьогодні, тому вибирають вже побудовані будинки. Це стосується всіх сегментів. Все частіше вибір покупця падає на котеджні містечка, оскільки питання експлуатації, охорони, ком'юніті стоять на першому місці. На вторинному ринку затребувані сучасні й повністю готові будинки, а також ті, в яких можна зробити мінімальний косметичний ремонт, за умови, що планування та інженерія відповідають сьогоднішнім реаліям життя", - резюмує власник Re/Max Central Валерій Захаров.