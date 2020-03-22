Комітет охорони здоров’я ВР піде на карантин через коронавірус у Вельможного

Комітет охорони здоров’я по напрацюванню законопроекту по запобіганню Covid-19 у Верховній раді йде на карантин після виявлення коронавірусу у депутата Сергія Вельможного, який був присутній на робочих групах комітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку у Facebook нардепа Яни Зінкевич.

Вона зазначилв, що найближчим часом буде організовано дистанційну роботу комітету.

"Сьогодні стало відомо про те, що захворів на коронавірус ще один наш колега, який був присутній на робочих групах комітету охорони здоров’я по напрацюванню законопроекту по запобіганню Covid-19. Тому від сьогодні я на 14-денній самоізоляції. Найближчим часом буде організовано дистанційну роботу комітету, адже він зараз один з найважливіших", - написала Зінкевич.

Нагадаємо, ввечері стало відомо, що зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного.

Раніше заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що членам комітету парламенту з питань екологічної політики та природокористування рекомендована самоізоляція терміном на 14 днів через контакт з інфікованим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.