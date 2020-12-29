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Комітет ВР погодив виділення з COVID-фонду 1,38 млрд гривень на закупівлю вакцини

Україна, Вівторок 29 грудня 2020 18:16
Комітет ВР погодив виділення з COVID-фонду 1,38 млрд гривень на закупівлю вакцини
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань бюджету погодив виділення із Фонду боротьби з коронавірусом додаткових коштів на закупівлю вакцини проти COVID-19. На неї мають виділити 1, 377 млрд гривень.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Виділення коштів передбачене постановою Кабінету міністрів №1305 від 23 грудня.

Документ пропонує збільшити видатки Фонду боротьби з COVID-19 за загальним фондом на 1,7 мільярда гривень, виділивши Міністерству охорони здоров’я додатково 1,377 мільярда гривень на закупівлю вакцини.

Однак скорочуються видатки, які планувалось здійснити за рахунок COVID-фонду за загальним фондом:

  • на придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах;
  • як допомога Фонду соціального страхування для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі;
  • на державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв’язку з карантином.

Відповідно до постанови, 3,242 млрд гривень на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення карантину, виділять за рахунок спеціального фонду COVID-фонду, а не загального, як це передбачалось раніше.

Нагадаємо, Україна очікує перші поставки вакцини від коронавірусу за програмою COVAX у березні 2021 року. Перший транш становитиме 1,2 мільйона доз вакцин.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня уряд схвалив план вакцинації населення проти коронавірусу. Вакцинація пройде в п'ять етапів протягом 2021-2022 років.

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