RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комітет Ради рекомендував схвалити закон про скасування усіх митних платежів

Фото: митні платежі повністю скасують на час війни (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради рекомендував схвалити закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.

Крім того, законопроект № 7190 передбачає, що за рішенням КМУ можна протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без надання митникам дозвільних документів.

Закон також передбачає

  • - продовження з трьох до шести місяців термін протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка не була подана;
  • - звільнення від ПДВ операції з ввезення товарів "спрощенцями" 1-3 груп;
  • - звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій за 2021 та 2022 роки.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада