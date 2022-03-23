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Комітет Ради рекомендував схвалити закон про скасування усіх митних платежів

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Україна, Середа 23 березня 2022 16:16
Комітет Ради рекомендував схвалити закон про скасування усіх митних платежів Фото: митні платежі повністю скасують на час війни (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради рекомендував схвалити закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.

Крім того, законопроект № 7190 передбачає, що за рішенням КМУ можна протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без надання митникам дозвільних документів.

Закон також передбачає

  • - продовження з трьох до шести місяців термін протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка не була подана;
  • - звільнення від ПДВ операції з ввезення товарів "спрощенцями" 1-3 груп;
  • - звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій за 2021 та 2022 роки.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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