Комітет Ради розгляне зміни до держбюджету-2020 через пандемію коронавірусу

Комітет з питань бюджету у четвер, 9 квітня, розгляне зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються Кабінетом міністрів у звязку з пандемією коронавірусу. Про це свідчить розклад засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, засідання комітету заплановане на 15:00. При цьому не уточнюється, чи відбудеться засідання у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (р.№3279, повторне перше читання)", - вказано у порядку денному.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів розповіли, коли закон про зміни до державного бюджету на цей рік, розроблені у зв'язку з пандемією коронавірусу, подадуть на розгляд ВР. Так, міністр фінансів Сергій Марченко відзначав, що профільний комітет 9 квітня передасть зміни до бюджету на розгляд парламенту.

Як писало РБК-Україна, спікер Ради Дмитро Разумков підтвердив, що нардепи зберуться на позачергове засідання орієнтовно у понеділок, 13 квітня.

Відзначимо, минулого понеділка парламентарії відправили на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.