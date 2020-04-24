Комітет Ради підтримав проект змін до законів щодо протидії коронавірусу

Профільний комітет Ради підтримав проект змін до законів щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби. Про це йдеться у рішенні комітету Верховної ради з здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 23 квітня комітет розглянув законопроект "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" № 3380.

"Рекомендувати Верховній Раді невідкладно включити зазначений законопроект до порядку денного позачергового засідання ВРУ дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон з подальшим техніко-юридичним доопрацюванням", - йдеться в рішенні комітету.

Зазначемо, що законопроекту № 3380 немає в переліку законопроектів порядку денного Ради на 24 квітня.

Так, за словами першого заступника голови комітету з питань фінансів Ярослава Железняка, пакет коронавірусних законопроектів потребує внесення змін в питанні податкових пільг для бізнесу та питань, пов’язаних з продовженням карантину.

"Моя колега Ольга Стефанішина вже зареєструвала законопроект окремий по ковіду про масове тестування, про забезпечення лікарів, про плату лікарів, що працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Ми готуємо комплесний пакет законів. Сподіваємось, що і уряд, і коаліція підтримає його внесення на наступний порядок денний", - заявив Железняк.

Нагадаємо, раніше закон "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" з приводу запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" у п'ятницю, 17 квітня, був оприлюднений.

Верховна рада ухвалила даний закон 13 квітня, за нього проголосували 332 нардепи. Раніше документ підписав глава держави Володимир Зеленський.