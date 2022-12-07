В комендатуре оккупированной Васильевки россияне расстреливают гражданских, - Федоров

"Выезд из оккупации сложен и опасен - в комендатуре Васильевки мелитопольцы засвидетельствовали выстрелы в мирных жителей", - говорится в заявлении.

Федоров объяснил, что на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают свой террор. Однако все преступления захватчиков можно будет узнать только после деоккупации.

"Мелитополь имеет сакральное значение для оккупантов. Чтобы сломить сопротивление, захватчики усиливают давление на местных жителей. Мелитопольцы подвергаются пыткам - чтобы выбить признание в фейковых преступлениях", - пояснил мэр города.

Также Федоров рассказал, что россияне грабят имущество местных и прикрываются при этом якобы обнаруженными "схронами диверсантов", куда оккупанты сами же подбрасывают форму и даже удостоверения военнослужащих ВСУ.