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Комендантська година: в Омані посилили заходи проти коронавируса на Рамадан

Новость на русском → Оман, Понеділок 05 квітня 2021 19:37
Комендантська година: в Омані посилили заходи проти коронавируса на Рамадан Фото: прапор султана Оман (flickr.com al-sabah)
Автор: РБК-Україна

Влада султанату Оман посилили карантин на тлі загострення ситуації з коронавірусів. В країні вводиться комендантська година, заборона на торгівлю, пересування людей і проведення масових заходів.

Про це повідомило агентство ONA з посиланням на рішення Вищого комітету по боротьбі з COVID-19.

Відзначається, що комендантська година вводиться з 21:00 до 04:00 наступного дня протягом місяця мусульманського посту Рамадан, який почнеться 13 квітня. У цей період в країні заборонено пересування людей і транспорту в населених пунктах і між провінціями, забороняється робота магазинів, ринків і торгових центрів.

Влада Оману також прийняли рішення скасувати обов'язкову в Рамадан молитву "таравіх", яка відбувається по закінченню дня поста. Жителям султанату заборонено збиратися в традиційних рамадановскіх шатрах для розговіння після дня посту. Влада султанату також заборонили проводити під час Рамадану масові культурні або спортивні заходи. Громадянам країни рекомендовано утриматися від поїздок за кордон.

Посилити карантинні заходи влади Оману змусило різке збільшення числа випадків зараження коронавірусів в березні. За останніми даними міністерства охорони здоров'я султанату, з початку пандемії в країні перехворіли COVID-19 більше 164 тисяч осіб, з них 147,5 тисячі одужали, 1722 померло від ускладнень.

Нагадаємо, в Туреччині 3 квітня виявили понад 44 тисяч нових випадків зараження коронавірусів. Це найвищий добовий приріст в країні від початку пандемії.

Відзначимо, на тлі зростання числа хворих коронавирусной інфекцією турецький уряд прийняв рішення знову ввести комендантську годину на вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.

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