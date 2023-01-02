Комбинация защитников "Мемфиса" оставила в дураках защиту "Сакраменто": момент дня в НБА

Под занавес третьей четверти "Гриззлис" выбежали в быструю атаку, на финише которой Морант забежал в "краску" и отдал скрытую передачу на Кончара. Тот хитрым движением ушел от перехвата Сабониса и закинул от щита броском слева.

В конце концов "Мемфис" довел матч до победы (118:108). Обе команды уверенно проходят в плей-офф сезона. "Гриззлис" лидируют в Юго-Западном дивизионе, а "Кингз" идут вторыми в Тихоокеанском.

Что касается Моранта, то он стал самым результативным на паркете (35 очков). Кончар в свою очередь набрал 12 пунктов за более чем 27 минут на паркете, а также сделал 5 подборов и отдал 2 передачи.

Кто такой Джон Кончар

Уроженец Иллинойса, на студенческом уровне выступал за Университет Пердью Форт-Уэйн.

На драфте НБА-2019 не был выбран, а после церемонии подписал 2-летний контракт с "Гриззлис". Выступал за фарм-клуб – "Мемфис Хасл" – в Джи-Лиге. Дебютировал в первой команде в ноябре того же года.

В этом году подписал 5-летний контракт с "Мемфисом". Средние цифры в сезоне 2022/23 за почти 26 минут на паркете – 7.5 очков, 5.5 подборов, 1.6 передача, 1.2 перехвата.