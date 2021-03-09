Комбінація двох штамів. У Німеччині знайшли нову мутацію коронавірусу

У Німеччині виявили перші випадки нової мутації коронавірусу. Ця мутація утворилася шляхом поєднання "британського" та "південноафриканського" штамів коронавірусу.

Нову мутацію коронавірусу виявили у зразку мандрівника з Саксонії, який прибув в аеропорт Берліна. Пізніше компанія, яка аналізувала цей зразок, заявила про виявлення цієї мутації і в інших зразках.

Як зазначає видання, про цей мутований варіант коронавірусу, якому присвоїли абревіатуру