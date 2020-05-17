Комаровський розповів, скільки йому платять: заробляю як ніколи

Євген Комаровський відповів на хвилююче багатьох питання і розповів, скільки йому платять за інформацію, яку він підносить. Відповідне відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.

Один з підписників доктора поцікавився, скільки йому платить водоканал за те, що він постійно говорить про миття рук. Комаровський не розгубився і дав відповідь. Однак суми при цьому називати не став.

"А чому вас так хвилює водоканал? Чому вас не хвилюють виробники спирту? Виробники перекису або гліцерину? Виробники мила та миючих засобів для посуду? Я зараз заробляю як ніколи! У мене зараз просто дуже золоті дні", - з іронією відповів лікар.

До речі, в одному з інтерв'ю доктор казав, що інформацію про вартість прийому знайти неможливо, тому що він не бере гроші за прийом. Комаровський зазначив: "Я заробляю іншими способами: випускаючи книги мільйонними тиражами, роблячи радіо - і телепрограми".

Комаровський про зарплату

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як виробляється колективний імунітет на прикладі кору.

Ми писали, що Комаровський різко висловився про рукавички в період пандемії. Він зізнався, що не розуміє, навіщо вони потрібні пересічній людині, яка вийшла до магазину. Люди повинні не забувати мити руки.

А також писали про те, що Євген Комаровський пояснив, як хрін допомагає боротися з вірусами. Також доктор виділив ще один важливий нюанс, який має відношення до ефективності плачу.