Комаровський дав відповідь на хвилююче багатьох питання: не хвилюйтеся

Комаровський розповів про колективний імунітет (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський поділився цікавими фактами про колективний імунітет

Євген Комаровський вирішив розповісти, як виробляється колективний імунітет на прикладі кору. Відповідну публікацію доктор розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Вірус кору може розмножуватися тільки в організмі людини і більше ніде. Ось у мене є імунітет до кору: я або перехворіла на кір, або мені зробили щеплення від кору. Якщо вірус потрапив до мене від людини, яка хвора, то він не розмножується, я не захворюю. Вірус потрапив до іншої такої ж людині, привитій або яка перехворіла, і вірус теж не розмножується. Якщо навколо всі такі, що мають імунітет до кору, то вірус зникає, хвороби як такої немає", - зазначив Комаровський.

За словами експерта, якщо в популяції людей 95% стійкі до конкретного збудника, то циркуляція цієї інфекції припиняється. Отже, якщо ми зустрінемось з коронавірусом, то він перестане циркулювати, оскільки не зможе передаватися від людини до людини через виникнення імунітету.

Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про рукавички в період пандемії. Він зізнався, що не розуміє, навіщо вони потрібні пересічній людині, яка вийшла в магазин. Люди повинні не забувати мити руки.

Ми писали, що Євген Комаровський пояснив, як хрін допомагає боротися з вірусами. Також доктор виділив ще один важливий нюанс, який має відношення до ефективності плачу.

А також про те, що Комаровський дав важливу пораду щодо санитайзеру. Щоб не бути обманутим, Євген Комаровський радить приготувати антисептик своїми руками.

Автор: Дарина Яновська