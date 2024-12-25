Командование РФ не забирает тела своих солдат после штурмов в Херсонской области, - АТЕШ

Российское командование бросает своих солдат на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела. Они это делают для того, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщают о произволе командования 61 Обрмп на левобережье Херсонской области. Командиры бросают людей на убийственные штурмы и после отказываются эвакуировать своих же 200-ых", - говорится в сообщении.

Так, после одного из штурмов, где погибло более половины роты, командование отказалось забирать своих погибших подчиненных.

Отмечается, что это по указаниям высшего командования, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших. По документам погибшие на островах в Херсонской области военнослужащие числятся как "без вести пропавшие".

Выжившие солдаты вступают в конфликты с командирами, задаваясь вопросом, почему тела их товарищей не забирают, тогда как лодки продолжают курсировать пустыми. Обстановка осложняется циничным поведением командиров.

Партизаны отмечают, что на фоне потерь и такого отношения конфликты с командованием нарастают и учащаются случаи саботажа и диверсий среди военнослужащих.