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Командував "армією ДНР". Ще один російський генерал загинув в Україні, - Братчук

Фото: російський генерал Роман Кутузов (vl.ru)
Автор: Сергей Новиков

Українські військові ліквідували чергового російського генерала. За попередніми даними, це Роман Кутузов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Попередньо стало відомо, що сьогодні в Україні загинув так званий командир армійського корпусу "ДНР", генерал-майор Кутузов Р. В.", - зазначив він.

Як пишуть проросійські пабліки, генерала ліквідували в районі Лисичанська Луганської області.

Хто такий Роман Кутузов

Як правило, інформації про російських командирів у відкритих джерелах небагато. Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

Нагадаємо, у березні українські війська ліквідували російського генерала Андрія Суховецького, який був заступником командувача 41-ї загальновійськової армії.

До цього повідомлялося про ліквідацію командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала Андрія Колеснікова.

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