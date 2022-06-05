Командував "армією ДНР". Ще один російський генерал загинув в Україні, - Братчук

Українські військові ліквідували чергового російського генерала. За попередніми даними, це Роман Кутузов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Попередньо стало відомо, що сьогодні в Україні загинув так званий командир армійського корпусу "ДНР", генерал-майор Кутузов Р. В.", - зазначив він.

Як пишуть проросійські пабліки, генерала ліквідували в районі Лисичанська Луганської області.

Хто такий Роман Кутузов

Як правило, інформації про російських командирів у відкритих джерелах небагато. Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.