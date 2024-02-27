RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Командиры РФ отдают прямые приказы расстреливать украинских пленных, - прокурор

Фото: командиры РФ отдают прямые приказы расстреливать украинских пленных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские командиры, по всей видимости, отдают прямые приказы о расстрелах украинских пленных. Об этом, в частности, свидетельствуют нередкие случаи убийств, которые произошли в последнее время.

Об этом рассказал руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, пишет РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"С конца ноября прошлого года количество таких случаев растет. Это свидетельствует о том, что такое поддерживается высшим руководством Вооруженных сил РФ. Если бы это был одиночный случай, то это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество (случаев, - ред.) за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководством", - отметил он.

По словам Белоусова, командиры оккупантов не только не предотвращают такие практики, а, судя по всему, максимально их поддерживают.

"И, скорее всего, отдают прямые приказы на осуществление таких действий", - добавил прокурор.

Расстрелы украинских пленных

Российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода c позиции "Зенит" в Авдеевке. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела военных, которых россияне казнили при выходе ВСУ из Авдеевки.

Кроме того, российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных между селами Ивановское и Хромово Донецкой области. По этому факту начато расследование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине