Командиры РФ на Харьковском направлении угрожают оккупантам расстрелом за отказ идти в наступление

Ситуация на фронте

Напомним, что накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковском направлении обстановка остается сложной и динамично меняется.

Как мы сообщали, в частности там ведутся активные бои за Волчанск. В военном командовании проинформировали, что враг бросил значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

Как сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью NYT, говоря об обстановке на фронте, в частности – в Харьковской области, сейчас на фронте ситуация приближается к критической.

Несмотря на это, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.

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