Командир штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" погиб в ДТП: что известно

"Невосполнимая потеря в нашей полицейской семье... Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны", - говорится в сообщении.

Начальник Нацполиции выразил соболезнования родным и близким Максима Казбана. При этом каких-либо подробностей относительно гибели Казбана Выговский не привел.

"Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю", - добавил он.

Фото: Максим Казбан (Иван Выговский, Facebook)