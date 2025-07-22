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Командир штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" погиб в ДТП: что известно

Фото: полковник Максим Казбан (Штурмовая бригада "Ярость")
Автор: Антон Корж

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб 22 июля в дорожно-транспортном происшествии в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

"Невосполнимая потеря в нашей полицейской семье... Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны", - говорится в сообщении.

Начальник Нацполиции выразил соболезнования родным и близким Максима Казбана. При этом каких-либо подробностей относительно гибели Казбана Выговский не привел.

"Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю", - добавил он.

Фото: Максим Казбан (Иван Выговский, Facebook)

 

Кто такой Максим Казбан

Полковник полиции Максим Казбан возглавил бригаду "Лють" в сентябре 2024 года. До этого момента он был первым заместителем командира бригады. При этом участие в защите Украины Казбан принимал еще с 2014 года, когда воевал на востоке Украины против пророссийских террористов.

После начала полномасштабного вторжения РФ Казбан принял участие во многих специальных операциях Вооруженных сил Украины, в том числе в операции по уничтожению российских вертолетов в Чернобаевке под Херсоном. Когда была создана бригада "Лють", офицер сразу перевелся в ее состав.

Резонансное ДТП в Киеве

Напомним, что в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.

Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.

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