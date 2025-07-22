Командир штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" погиб в ДТП: что известно

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб 22 июля в дорожно-транспортном происшествии в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

"Невосполнимая потеря в нашей полицейской семье... Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны", - говорится в сообщении. Начальник Нацполиции выразил соболезнования родным и близким Максима Казбана. При этом каких-либо подробностей относительно гибели Казбана Выговский не привел. "Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю", - добавил он. Фото: Максим Казбан (Иван Выговский, Facebook)