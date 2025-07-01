Командир 110-й ОМБр Захаревич погиб в результате ракетного удара РФ по Гуляйполю

Командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич погиб во время российского удара по Гуляйполю, что в Днепропетровской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.
"Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас идет полное расследование обстоятельств этого удара и он ждет доклад.
"Всем, кто был ранен, - а это был ракетный удар - всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", - заявил президент.
Сегодня утром российские террористы атаковали Гуляйполе Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами.
Впоследствии стало известно, что в результате удара были разрушены и изуродованы:
Террористы вероятно применили ракеты типа "Искандер-М".
Впоследствии бригадный генерал Сергей Собко сообщил, что сегодня погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич. Однако деталей его смерти не раскрывалось.
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