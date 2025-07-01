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Командир 110-й ОМБр Захаревич погиб в результате ракетного удара РФ по Гуляйполю

Вторник 01 июля 2025 21:19
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Командир 110-й ОМБр Захаревич погиб в результате ракетного удара РФ по Гуляйполю Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич погиб во время российского удара по Гуляйполю, что в Днепропетровской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

"Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет полное расследование обстоятельств этого удара и он ждет доклад.

"Всем, кто был ранен, - а это был ракетный удар - всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", - заявил президент.

Удар по Гуляйполю

Сегодня утром российские террористы атаковали Гуляйполе Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами.

Впоследствии стало известно, что в результате удара были разрушены и изуродованы:

  • дом культуры;
  • два магазина;
  • частные дома.

Террористы вероятно применили ракеты типа "Искандер-М".

Впоследствии бригадный генерал Сергей Собко сообщил, что сегодня погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич. Однако деталей его смерти не раскрывалось.

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