В Колумбии автобус попал в ДТП: десятки человек погибли

Полицейские рассказали, что ДТП произошло между городами Пасто и Попаян.

"Автобус чуть не упал со склона горы, но остановился у барьера. В результате беды 20 человек погибли и еще 14 пострадали", - пишут журналисты.

По данным местных властей, причиной инцидента может быть механическая неисправность машины.