RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Колумбии автобус попал в ДТП: десятки человек погибли

Фото: В Колумбии автобус попал в ДТП (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Колумбии 15 октября автобус попал в ДТП и опрокинулся. В результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек, еще 14 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полицейские рассказали, что ДТП произошло между городами Пасто и Попаян.

"Автобус чуть не упал со склона горы, но остановился у барьера. В результате беды 20 человек погибли и еще 14 пострадали", - пишут журналисты.

По данным местных властей, причиной инцидента может быть механическая неисправность машины.

Напомним, в Турции 28 августа туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. В результате происшествия погибли пять человек.

Ранее мы писали, что 27 августа на востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Колумбия