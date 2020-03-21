Колумбія оголосила карантин через коронавірус

Президент Колумбії Іван Дюці оголосив про введення в країні карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, карантин буде введений з 24 березня і триватиме 19 днів. На цей період всі жителі Колумбії повинні самоізолюватися.

"Більшості громадян Колумбії доведеться самоізолюватися з наступного тижня", - заявив Дюке.

При цьому деталі карантину будуть опубліковані колумбійським урядом у понеділок, 23 березня.

Наголошується, що в Колумбії офіційно підтверджені 158 випадків коронавіруса. При цьому не зафіксовано жодної смерті від COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 21 березня у світі зафіксовано понад 275 тисяч випадків захворювання коронавірусом. При цьому понад 11 тисяч осіб померли. За межами Китаю більше 10 тисяч випадків коронавіруса зафіксовано у шести країнах: Італії - 47 021 випадок, Іспанії - 21 571, Німеччини - 19 848, Ірані - 19 644, і США - 19 624.

Зазначимо, перший випадок коронавіруса в Колумбії був зафіксований 6 березня. COVID-19 був підтверджений у 19-річної дівчини, яка повернулася в країну з Італії.