У Колумбії чоловік отримав сім щеплень від COVID

"Особа, яка була щеплена сім разів в різних мегацентрах міста, вже повністю ідентифікована, це чоловік старше 60 років з явними психологічними проблемами", - повідомила секретар охорони здоров'я Калі Міерланді Торрес.

Чиновник запевнила, що випадок з чоловіком, який був вакцинований сім разів, був виявлений 21 липня, і з того часу почалося відповідне розслідування.

"Це явно свідчить про недоліки, які ми маємо в інформаційних системах, щоб мати дані про вакцинованих людей в реальному часі, і, очевидно, що така ситуація ускладнює негайне виявлення подібних випадків і отримання інформації про них протягом більш тривалого періоду", - сказала вона.

Чоловік отримав щеплення препаратами компаній Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen.

За даними органів охорони здоров'я, у чоловіка не було ніякої реакції на отриману кількість вакцин, і до нього не будуть застосовані будь-які санкції.

Водночас стало відомо, що органи охорони здоров'я почнуть пошук нових людей, у яких могло статися передозування вакцинами від коронавірусу. Також МОЗ впровадило новий інструмент для запобігання повторення подібних випадків.