У Колумбії та Коста-Ріці зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я Колумбії повідомило про перший випадок зараження новим типом коронавіруса COVID-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що коронавірусом заразилася 19-річна колумбійка, яка нещодавно відвідала Італію і повернувся звідти 26 лютого. Подробиці про стан здоров'я зараженої не повідомляють. Влада країни заявляє, що контролює ситуацію.

Крім того, про перший випадок зараження коронавірусом повідомили в Коста-Ріці. Міністр охорони здоров'я ефірі Noticias Repretel заявив, що в числі заражених виявилася 49-річна громадянка США, яка прилетіла в Коста-Ріку 1 березня з Нью-Йорка. У Нью-Йорку вона мала контакт з людиною, який також був заражений коронавірусом.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в Південній Америці діагностували перший випадок інфікування. Так, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії.

РБК-Україна писало, що в Бразилії новий тип коронавіруса COVID-19 виявили у 13-річної дівчинки без симптомів захворювання.

Раніше повідомлялося, що в Італії кількість жертв нового коронавіруса COVID-19 збільшилася до 197 осіб.