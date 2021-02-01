"Колос" вигнав Селезньова через грубе порушення режиму

Фото: Євген Селезньов (facebook.com/fckoloskovalivka)

Український нападник Євген Селезньов більше не є гравцем "Колоса". На вигнанні форварда наполіг головний тренер Руслан Костишин.

Про це в Twitter написав журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, 35-річного українця відрахували з команди за грубе порушення режиму. Футболіст покинув розташування ковалівців у Туреччині і відправився до Києва, тоді як команда продовжує перебувати на зборі.

Селезньов більше не в Колосі. Грубе порушення режиму. Після витівки форварда тренер Костишин поставив питання ребром. Як наслідок - гравця відрахували з команди. Він вже на шляху до Києва. — Igor Burbas (@iburbas) January 31, 2021

Офіційно про відрахування футболіста клуб поки не повідомляв.

Цікаво, що напередодні Селезньов розповів про те, що чекає зустрічі в Туреччині зі своїм другом Артемом Мілевським. "Завтра кент приїжджає, один завтра приїжджає. Давно не бачилися. Якщо побачимося, то Україна втратить ще двох футболістів", - говорив Селезньов.

Селезньов став гравцем "Колоса" на початку вересня 2020 року. За цей час нападник провів за команду 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами (все з пенальті). Йому не вистачає семи голів, щоб стати кращим бомбардиром в історії чемпіонату України.

Нагадаємо, Мілевський наразі виступає за закарпатський "Минай".