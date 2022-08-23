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"Колос" переміг "Кривбас" у домашньому матчі на старті Прем'єр-ліги

Фото: "Хлібороби" святкують взяття воріт (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою ковалівського "Колоса" завершився стартовий поєдинок нового сезону УПЛ проти криворізького "Кривбаса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Колос" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Гончаренко, 36

Першими момент створили гості. На 5-й хвилині Банада пробив головою після стандарту, але м'яч зрикошетив і полетів над поперечиною. "Хлібороби" відповіли хвилин за 10, коли лише відчайдушний сейв Сарнавського врятував "Кривбас" після удару Зотька в напрямку власних воріт при штрафному.

Надалі ж епіцентр подій перемістився у центр поля. Відчутно побільшало боротьби та фолів, а спека змусила обидві команди економити сили. Новий момент завершився голом "Колоса". Це Гончаренко добре зорієнтувався в чужому штрафному після відскоку й влучно пробив у кут.

На старті другої половини суперники знову обмінялися змарнованими нагодами. Спершу форвард "хліборобів" Попов головою пробив повз дальню стійку. Далі ж Хомченовський наважився на удар із півкола штрафного, та Волинець із другої спроби таки забрав м'яч.

Наступної ж нагоди довелося чекати до фінальної 10-хвилинки. Та й цей момент "Кривбас" не використав – Хобленко пробив точно в місце, де й перебував воротар. Та головним підсумком другого тайму стало 9 (!) жовтих карток на дві команди та вилучення керманича криворіжців Вернидуба.

Та на цифри на табло ці перипетії так і не вплинули. "Колос" набрав перші 3 пункти, а дебютант чемпіонату залишився з нулем.

До слова, раніше "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.

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