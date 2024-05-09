Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху, который уже находится в СИЗО. Суд установил меру пресечения в виде ареста до 7 июля, но теперь без права на внесение залога.

Напомним, что в рамках других уголовных дел Коломойскому продлили меру пресечения 22 апреля. Его оставили под арестом с возможностью выйти под залог, размер которого был установлен в размере 1,96 млрд гривен.

Источники РБК-Украина также отмечают, что сам Коломойский не согласен с подозрением в организации заказного убийства адвоката.