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Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения по делу об организации заказного убийства адвоката. Он остается под стражей, но без возможности выйти под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в суде.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху, который уже находится в СИЗО. Суд установил меру пресечения в виде ареста до 7 июля, но теперь без права на внесение залога.

Напомним, что в рамках других уголовных дел Коломойскому продлили меру пресечения 22 апреля. Его оставили под арестом с возможностью выйти под залог, размер которого был установлен в размере 1,96 млрд гривен.

Источники РБК-Украина также отмечают, что сам Коломойский не согласен с подозрением в организации заказного убийства адвоката.

 

Что известно об этом деле

8 мая полиция сообщила, что Игорю Коломойскому объявили новое подозрение. Скандального олигарха подозреваю в организации заказного убийства директора юридической фирмы Сергея Карпенко. Инцидент произошел еще в 2003 году в Феодосии.

По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести нанял людей, которые напали на адвоката и ранили его ножом. Мужчину спасли медики, нападавших поймали.

Украинские правоохранители только сейчас установили безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика.

Детальнее о других делах Коломойского и какое наказании ему грозит - узнайте в материале РБК-Украина.

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СудИгорь КоломойскийМера пресечения