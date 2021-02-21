Коломойський не отримає грошей від продажу хмарочоса в США

Як відомо, продаж вежі 55 Public Square дозволив федеральний суддя. Стосовно цього об'єкта ФБР відкрило слідство про відмивання грошей компанією Optima.

Будівлю вже придбала компанія K&D Group за 17 мільйонів доларів, ці гроші будуть перераховані на рахунок федерального уряду.

Водночас розслідування ФБР щодо Optima завершилося обшуком у клівлендському офісі однієї з її дочірніх фірм і судовими позовами про конфіскацію 55 Public Square, а також будівель, які належать компанії в Луїсвіллі і Далласі.

Федеральна влада заявила, що Ігор Коломойський і його соратники використовували Optima для відмивання десятків мільйонів доларів через нерухомість і бізнес в США, причому більша частина грошей текла в центр Клівленда.

Також компанія Коломойського, яка володіла будинком, оголосила дефолт по іпотеці і заборгувала понад 14 мільйонів доларів, а також понад 1,1 мільйона доларів у вигляді несплачених податків та штрафів.