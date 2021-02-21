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Коломойський не отримає грошей від продажу хмарочоса в США

Автор: РБК-Україна

Всі гроші від продажу хмарочоса 55 Public Square в Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, будуть переведені на рахунок федерального уряду. Це пов'язано з тим, що суд може пізніше розпорядитися про їх конфіскацію.

Про це повідомляє локальне видання Сleveland.

Як відомо, продаж вежі 55 Public Square дозволив федеральний суддя. Стосовно цього об'єкта ФБР відкрило слідство про відмивання грошей компанією Optima.

Будівлю вже придбала компанія K&D Group за 17 мільйонів доларів, ці гроші будуть перераховані на рахунок федерального уряду.

Водночас розслідування ФБР щодо Optima завершилося обшуком у клівлендському офісі однієї з її дочірніх фірм і судовими позовами про конфіскацію 55 Public Square, а також будівель, які належать компанії в Луїсвіллі і Далласі.

Федеральна влада заявила, що Ігор Коломойський і його соратники використовували Optima для відмивання десятків мільйонів доларів через нерухомість і бізнес в США, причому більша частина грошей текла в центр Клівленда.

Також компанія Коломойського, яка володіла будинком, оголосила дефолт по іпотеці і заборгувала понад 14 мільйонів доларів, а також понад 1,1 мільйона доларів у вигляді несплачених податків та штрафів.

Нагадаємо, в квітні минулого року "ПриватБанк" подав нові позови проти Коломойського і Боголюбова на суму $5,5 млрд. Після цього фірма Коломойського відсудила у банку 17 мільйонів гривень. У свою чергу "ПриватБанк" оскаржить рішення суду в апеляції.

Також повідомлялося, що Коломойський і Боголюбов хочуть подати позов проти США. Зокрема, підконтрольні їм компанії подають інвестиційний позов (ICSID) проти Штатів у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів.

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Новини України Ігор КоломойскийСполучені Штати Америки
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