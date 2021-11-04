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Колективний імунітет: у Фінляндії дві дози COVID-вакцини отримали майже 80% населення

Автор: Валерія Поліщук

У Фінляндії дві дози вакцини від коронавірусу отримали 79% населення у віці від 12 років і старше. При цьому тільки перше щеплення отримали 86% громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінського інституту здоров'я і соціального забезпечення (THL).

При цьому третю дозу вакцини отримала 102 491 людина.

За поточними оцінками, до кінця тижня охоплення вакцинацією складе 80%.

"За тиждень в 43 відділення спеціалізованої допомоги надійшли 83 нових пацієнтів з коронавірусом. Дванадцять нових пацієнтів з коронавірусом надійшли в реанімацію минулого тижня, в порівнянні з 22 тижнем раніше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в період з 18 по 31 Жовтня нещеплені у віці 12-79 років лікувалися від COVID в 12 разів частіше, ніж повністю вакциновані в тій же віковій групі. Найчастіше в лікарні потрапляють нещеплені пацієнти у віці від 40 до 69 років.

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ФинляндияВакцинація