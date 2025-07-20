Бывшая Остапчука показала модную полупрозрачную юбку на лето: сколько стоит ее "лук"

Какой образ выбрала Горняк

Кроп-топ

Верхняя часть - облегающий кроп-топ на широких бретельках с фигурным вырезом из тонкой ткани с кружевом. Он открывает талию и живот, что придает образу современности, подчеркивает подтянутую фигуру.

Юбка

Нижняя часть - юбка миди, облегающая бедра и расклешенная в нижней части. Весь комплект выполнен из материала, напоминающего гипюр, кружево или перфорированную ткань, что придает образу изысканности и романтичности

Обувь

Дополнить стильный лук Горняк решила светлыми мюли (босоножками без задника) на невысоком стойком каблуке, которые идеально сочетаются с цветом одежды. Эта обувь придает образу утонченности и удлиняет силуэт.

Сумка

В руке она держит небольшую сумочку белого цвета на короткой ручке. Это придает образу завершенности и шика.

Аксессуары:

солнцезащитные очки, придающие образу загадочности и шика

украшения - часы золотистого цвета, тонкая цепочка, серьги.

Образ подходит для вечерних прогулок или посещения ресторанов на отдыхе, но при этом сохраняет определенную непринужденность. Кружевной материал и кроп-топ добавляют нотки гламура.

Столько стоит костюм как у бывшей Остапчука

Наряд можно купить на популярном маркетплейсе Temu.

Его стоимость со скидкой - 448 гривен. Ранее такой образ можно было приобрести за 820 гривен.

Столько стоит костюм как у Кристины Горняк (скриншот)

Как адаптировать образ под свой гардероб

Даже если нет точно такого комплекта, образ Кристины Горняк легко повторить по настроению. Выберите кроп-топ нейтрального оттенка из кружева или фактурной ткани и соедините его с полупрозрачной юбкой меди - например, из сетки, шифона или органзы.

Важно, чтобы ткань была качественной и не слишком откровенной, тогда лук будет выглядеть гламурно, но не вульгарно.

Кому подойдет такой образ

Такой фасон идеально подходит девушкам с фигурой "песочные часы" или "прямоугольник", поскольку подчеркивает талию и придает объем внизу.

Если хотите скрыть живот - стоит выбрать топ с высокой посадкой или накинуть легкий жакет или рубашку.

Почему полупрозрачные юбки - тренд лета 2025

В 2025 году модная индустрия активно поддерживает идею легкости и женственности.

Полупрозрачные ткани стали частью многих коллекций мировых брендов - от Dior до Valentino. Они создают воздушный, легкий образ и при этом оставляют простор для фантазии. Такой элемент придает изысканности даже простому луку.

Бывшая Остапчука показала модный костюм на лето (скриншот)