Бывшая Остапчука показала модную полупрозрачную юбку на лето: сколько стоит ее "лук"
Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк удивила новым стильным образом: тонкая полупрозрачная юбка в комбинации с эффектным топом и аксессуарами.
РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram рассказывает, как повторить такой образ и сколько он стоит.
Какой образ выбрала Горняк
Кроп-топ
Верхняя часть - облегающий кроп-топ на широких бретельках с фигурным вырезом из тонкой ткани с кружевом. Он открывает талию и живот, что придает образу современности, подчеркивает подтянутую фигуру.
Юбка
Нижняя часть - юбка миди, облегающая бедра и расклешенная в нижней части. Весь комплект выполнен из материала, напоминающего гипюр, кружево или перфорированную ткань, что придает образу изысканности и романтичности
Обувь
Дополнить стильный лук Горняк решила светлыми мюли (босоножками без задника) на невысоком стойком каблуке, которые идеально сочетаются с цветом одежды. Эта обувь придает образу утонченности и удлиняет силуэт.
Сумка
В руке она держит небольшую сумочку белого цвета на короткой ручке. Это придает образу завершенности и шика.
Аксессуары:
- солнцезащитные очки, придающие образу загадочности и шика
- украшения - часы золотистого цвета, тонкая цепочка, серьги.
Образ подходит для вечерних прогулок или посещения ресторанов на отдыхе, но при этом сохраняет определенную непринужденность. Кружевной материал и кроп-топ добавляют нотки гламура.
Столько стоит костюм как у бывшей Остапчука
Наряд можно купить на популярном маркетплейсе Temu.
Его стоимость со скидкой - 448 гривен. Ранее такой образ можно было приобрести за 820 гривен.
Столько стоит костюм как у Кристины Горняк (скриншот)
Как адаптировать образ под свой гардероб
Даже если нет точно такого комплекта, образ Кристины Горняк легко повторить по настроению. Выберите кроп-топ нейтрального оттенка из кружева или фактурной ткани и соедините его с полупрозрачной юбкой меди - например, из сетки, шифона или органзы.
Важно, чтобы ткань была качественной и не слишком откровенной, тогда лук будет выглядеть гламурно, но не вульгарно.
Кому подойдет такой образ
Такой фасон идеально подходит девушкам с фигурой "песочные часы" или "прямоугольник", поскольку подчеркивает талию и придает объем внизу.
Если хотите скрыть живот - стоит выбрать топ с высокой посадкой или накинуть легкий жакет или рубашку.
Почему полупрозрачные юбки - тренд лета 2025
В 2025 году модная индустрия активно поддерживает идею легкости и женственности.
Полупрозрачные ткани стали частью многих коллекций мировых брендов - от Dior до Valentino. Они создают воздушный, легкий образ и при этом оставляют простор для фантазии. Такой элемент придает изысканности даже простому луку.
Бывшая Остапчука показала модный костюм на лето (скриншот)
Вас также может заинтересовать
- Блогерша Верба показала самый модный педикюр на лето 2025
- С чем носить джинсы-подковы этим летом
- Как подобрать шорты на лето, чтобы не натирали и сидели идеально.