Бывший военный в Литве поддержал агрессию РФ и был готов расстрелять парламент

"Комиссариат полиции Шальчининкского района проводит досудебное расследование в отношении молодого литовца, который в своем видеоролике прославлял Россию", - говорится в заявлении.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас обратился в Генеральную прокуратуру, полицию и Департамент государственной безопасности с просьбой начать расследование в отношении гражданина Литвы, который на видео прославлял Россию.

Что именно говорил гражданин Литвы

В записанном видео разговоре мужчина, который представился Геннадием Рогачем, выразил поддержку войне России в Украине и пренебрежительно отозвался о Литве, заявив, что если бы ему "дали автомат Калашникова", то он расстрелял бы весь Сейм.

Он также рассказал, как несколько раз хотел избить украинских рабочих на своем рабочем месте в Вильнюсе, но боялся, что за это его могут посадить в тюрьму.

Что угрожает поклоннику России

В социальных сетях появились его фотографии в форме литовской армии. По данным портала, Рогач завершил обязательную военную службу в 2022 году и сейчас является резервистом.

Представитель полиции заявил, что начато досудебное расследование по статье 170 Уголовного кодекса за угрозу расправы в адрес определенной группы лиц.

Его могут наказать штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

Отношение Литвы к России

Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.

Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявляла, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ должен предусмотреть для предприятий с ЕС ответственность за перемещение своих товаров, а для некоторых – контроль финансовых потоков за пределами блока.