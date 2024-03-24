Бывший разведчик и спецназовец. В Украине погиб еще один доброволец из Грузии

В войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии. В Украине погибли в общей сложности уже 26 грузинских добровольцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mtavari.tv.
"Еще один грузинский боец Тенгиз Хания погиб на Украине. Хания - вынужденный переселенец из Абхазии, был участником Абхазской и августовской войн 2008 года. Он был бывшим сотрудником Разведывательного управления Минобороны Грузии и Второго отдела специального назначения МВД", - говорится в статье.
По данным журналистов гражданин Грузии воевал в Украине с первого дня войны и за этот период дважды был ранен, но после выздоровления оба раза возвращался на передовую.
"Воевал на направлении "Авдеевка - Марьинка", в составе "Азова". Погиб на днях, попав под ракетный обстрел РФ. Из-за постоянных боев вывезти тело с поля боя не удалось.
Как уточняет СМИ, в Украине уже погибли 62 грузинских добровольца, воевавших на стороне Украины с начала масштабного вторжения России в страну.
ВСУ отразили 15 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении, удержали позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному складу противника.
В частности, как уточняют в отчете Института изучения войны, ВСУ выводят из строя от 60 до 70% техники, которую российские войска выставляют в ходе атак под Бахмутом. Россияне с потерями проводят бронетанковые атаки на Лиманском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.