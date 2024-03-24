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Бывший разведчик и спецназовец. В Украине погиб еще один доброволец из Грузии

Фото: в Украине погиб еще один доброволец из Грузии (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталия Гурковская

В войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии. В Украине погибли в общей сложности уже 26 грузинских добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mtavari.tv.

"Еще один грузинский боец ​​Тенгиз Хания погиб на Украине. Хания - вынужденный переселенец из Абхазии, был участником Абхазской и августовской войн 2008 года. Он был бывшим сотрудником Разведывательного управления Минобороны Грузии и Второго отдела специального назначения МВД", - говорится в статье.

Доброволец из Грузии Тенгиз Хания погиб в Украине (mtavari.tv)

По данным журналистов гражданин Грузии воевал в Украине с первого дня войны и за этот период дважды был ранен, но после выздоровления оба раза возвращался на передовую.

"Воевал на направлении "Авдеевка - Марьинка", в составе "Азова". Погиб на днях, попав под ракетный обстрел РФ. Из-за постоянных боев вывезти тело с поля боя не удалось.

Как уточняет СМИ, в Украине уже погибли 62 грузинских добровольца, воевавших на стороне Украины с начала масштабного вторжения России в страну.

Ситуация на фронте

ВСУ отразили 15 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении, удержали позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному складу противника.

В частности, как уточняют в отчете Института изучения войны, ВСУ выводят из строя от 60 до 70% техники, которую российские войска выставляют в ходе атак под Бахмутом. Россияне с потерями проводят бронетанковые атаки на Лиманском направлении.

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