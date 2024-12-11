Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство: что известно

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен попытался покончить жизнь самоубийством, находясь в следственном изоляторе в Сеуле.

Об этом заявил глава исправительного учреждения Шин Йонг Хэ во время парламентских слушаний, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Yonhap.

Сообщается, что этот инцидент произошел на фоне расследования по обвинениям в причастности эксминистра обороны страны к планам президента Юн Сок Йоля принять решение о введении военного положения. Это привело к массовым протестам в Сеуле.

После неудачной попытки совершить самоубийство бывший министр находится в изоляции под наблюдением медицинского персонала. Его состояние оценивается как стабильное.

Также отмечается, что расследование его деятельности продолжается, и дальнейшая судьба Ким Йонг Хена остается неопределенной.

Военное положение в Южной Корее

Президент Республики Корея Юн Сок Йоль 3 декабря неожиданно для населения и мира сообщил, что в стране будет введено военное положение.

Известно, что причиной такого решения стало желание искоренить антигосударственные силы и политических оппонентов-обструкционистов.

Однако Юн упразднил этот приказ через шесть часов после того, как парламент и правительство не поддержали указ. Кроме того, в Сеуле начались митинги почти сразу после того, как стало известно о решении президента.

Уже 4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. После этого прокуратура его арестовала.

В субботу, 7 декабря, парламент не смог объявить импичмент президенту.

Сегодня, 11 декабря, парламент Южной Кореи должен собраться уже во второй раз.