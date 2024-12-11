Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство: что известно
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен попытался покончить жизнь самоубийством, находясь в следственном изоляторе в Сеуле.
Об этом заявил глава исправительного учреждения Шин Йонг Хэ во время парламентских слушаний, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Yonhap.
Сообщается, что этот инцидент произошел на фоне расследования по обвинениям в причастности эксминистра обороны страны к планам президента Юн Сок Йоля принять решение о введении военного положения. Это привело к массовым протестам в Сеуле.
После неудачной попытки совершить самоубийство бывший министр находится в изоляции под наблюдением медицинского персонала. Его состояние оценивается как стабильное.
Также отмечается, что расследование его деятельности продолжается, и дальнейшая судьба Ким Йонг Хена остается неопределенной.
Военное положение в Южной Корее
Президент Республики Корея Юн Сок Йоль 3 декабря неожиданно для населения и мира сообщил, что в стране будет введено военное положение.
Известно, что причиной такого решения стало желание искоренить антигосударственные силы и политических оппонентов-обструкционистов.
Однако Юн упразднил этот приказ через шесть часов после того, как парламент и правительство не поддержали указ. Кроме того, в Сеуле начались митинги почти сразу после того, как стало известно о решении президента.
Уже 4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. После этого прокуратура его арестовала.
В субботу, 7 декабря, парламент не смог объявить импичмент президенту.
Сегодня, 11 декабря, парламент Южной Кореи должен собраться уже во второй раз.
Известно, что глава правящей партии Южной Кореи поддерживает решение об импичменте президента страны.
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