Бывший ирландский рейнджер погиб в боях за Украину

Диган, ранее потерявший глаз в результате взрыва в 2022 году, вновь вернулся на фронт в начале этого года, будучи убежденным в необходимости победить российскую агрессию.

Источники издания описывают его как очень принципиального и решительного человека, который после тяжелого ранения и реабилитации в Ирландии вернулся, чтобы продолжить борьбу на украинской стороне.

Во время своей службы в Украине Диган входил в спецподразделение "Стугна", которое выполняло сложные и опасные миссии. Предполагается, что он погиб, прикрывая отступление своей группы в районе боевых действий.

Диган был высокоуважаемым членом военной семьи - его отец служил в крыле армейских рейнджеров, а его брат является действующим военнослужащим. После службы в Силах обороны, он также работал в службе спасения и активно занимался спортом в юности.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс, выступая на Саммите ООН, выразил соболезнования семье Дигана, назвав его смерть "ужасной трагедией". Министерство иностранных дел Ирландии подтвердило, что оказывает консульскую помощь, однако воздержалось от дальнейших комментариев.

Роберт Диган - не первый ирландский гражданин, погибший на украинском фронте. В августе украинские военные официально признали пропавшим без вести 20-летнего Алекса Рыжука, уроженца Дублина, который, как предполагается, погиб в результате атаки российского беспилотника.