С бывшим мэром Умани, погибшим на Донбассе, простились горожане и мэры других городов

"Сегодня в Умани попрощались с Александром Цебрием, который героически погиб на фронте на Донбассе. Александр был нашим коллегой – в 2015-2020 был мэром города Умань. Попрощаться и почтить память Героя пришли многие горожан, приехали мэры некоторых городов Украины", - написал Кличко.

Он напомнил, что Александр Цебрий в начале полномасштабной войны отправился защищать Украину.

"Командовал пулеметным взводом 58-й отдельной мотопехотной бригады. Спасибо за защиту! Слава украинским Героям, которые ценой своего здоровья и жизни защищают наше государство! Вечная память Александру! Искренние соболезнования семье и близким", - отметил Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что вчера посетил 4 бригады наших бойцов, которые сражаются в Донецкой и Харьковской областях. Очень горячо там сейчас", - подытожил Кличко.