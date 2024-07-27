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С бывшим мэром Умани, погибшим на Донбассе, простились горожане и мэры других городов

Фото: с бывшим мэром Умани, погибшим на Донбассе, простились горожане и мэры других городов (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Умани простились с бывшим мэром города Александром Цебрием, погибшим на фронте на Донбассе. В церемонии прощания приняли участие многие горожане, мэры Киева и других городов, представители Ассоциации городов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня в Умани попрощались с Александром Цебрием, который героически погиб на фронте на Донбассе. Александр был нашим коллегой – в 2015-2020 был мэром города Умань. Попрощаться и почтить память Героя пришли многие горожан, приехали мэры некоторых городов Украины", - написал Кличко.

Он напомнил, что Александр Цебрий в начале полномасштабной войны отправился защищать Украину.

"Командовал пулеметным взводом 58-й отдельной мотопехотной бригады. Спасибо за защиту! Слава украинским Героям, которые ценой своего здоровья и жизни защищают наше государство! Вечная память Александру! Искренние соболезнования семье и близким", - отметил Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что вчера посетил 4 бригады наших бойцов, которые сражаются в Донецкой и Харьковской областях. Очень горячо там сейчас", - подытожил Кличко.

 

 

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Умань