Кількість жертв теракту в Пакистані зросла

Кількість жертв теракту в Пакистані, який стався поблизу одного з суфійських храмів в місті Лахор, зросла до 11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, серед загиблих в результаті вибуху поблизу з храмом Дата-Дарба в провінції Пенджаб - 5 правоохоронців та підліток. Ще 26 поранених знаходяться в лікарнях. Стан двох постраждалих оцінюється як критичний.

Представник адміністрації головного міністра Пенджаба Шахбаза Гілла заявив, що теракт поблизу суфійського храму в місті Лахор скоїв 15-річний підліток.

Зазначається, що влада надасть постраждалим фінансову допомогу в розмірі від 100 до 500 тис. пакистанських рупій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані стався вибух поблизу храму "Дата-Дарба" в провінції Пенджаб. Тоді правоохоронці заявляли про щонайменше 8 загиблих. За попередніми даними, метою атаки був автобус, що перевозив бійців поліцейського спецназу.

Як писало РБК-Україна, на Філіппінах в місті Замбоанга на острові Мінданао невідомий кинув у мечеть гранату в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені.

Також 27 січня на острові Холо на півдні Філіппін на території католицької церкви спрацювали два вибухових пристрої. В результаті двох вибухів загинули 20 чоловік і більше 100 постраждали.