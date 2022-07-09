Кількість жертв ракетного удару по Сергіївці Одеської області знову зросла

У лікарні 7 липня помер 53-річний співробітник бази відпочинку, який постраждав під час ракетного обстрілу Сергіївки російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

Таким чином, кількість загиблих від ракетних ударів по Одеській області, які були зафіксовані 1 липня, зросла до 22 жертв.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

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