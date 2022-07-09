RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість жертв ракетного удару по Сергіївці Одеської області знову зросла

Фото: кількість жертв ракетного удару по Одеській області зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У лікарні 7 липня помер 53-річний співробітник бази відпочинку, який постраждав під час ракетного обстрілу Сергіївки російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

Таким чином, кількість загиблих від ракетних ударів по Одеській області, які були зафіксовані 1 липня, зросла до 22 жертв.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до Україниракетный ударОдеса