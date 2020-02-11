Кількість жертв коронавірусe збільшилася до 1016

Кількість жертв пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, в Китаї збільшилося за добу на 108. Про це повідомляє регіональний комітет з питань гігієни і охорони здоров'я, передає РБК-України з посиланням на SCMP.

У цілому померло 1016 місцевих жителя, 3996 людина одужали і були виписані з лікарні.

Кількість випадків зараження в Китаї досягла 42638.

В цілому 70 підтверджених випадків зараження коронавірусом було зафіксовано в Гонконгу (42 хворих, один помер), Макао (10 заразилися) і на Тайвані (18).

На території материкового Китаю найбільша кількість випадків зараження коронавірусів зафіксована в центральній провінції Хубей (31738, з них 974 померли), де було виявлено вогнище спалаху.

Нагадаємо, передова група медичних експертів ВООЗ прибула в Китай для розслідування спалаху коронавіруса.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше влада Китаю підтвердили, що новий тип коронавіруса, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, зокрема від людини до людини. Експерти Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР підтвердили факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, в яких перебувають хворі.

Раніше повідомлялося, що в Китаї допустили, що новий коронавірус 2019-nCoV здатний передаватися воздушно-крапельним шляхом. За словами китайського чиновника, на даний момент немає точних даних про способи передачі нового коронавіруса і для точного визначення необхідні додаткові дослідження.