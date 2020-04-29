Кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати у В'єтнамській війні

У США кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила втрати американської армії під час війни у В'єтнамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, що перший випадок захворювання на коронавірус у Сполучених Штатах був діагностований 6 лютого.

Згідно з даними на 28 квітня, від коронавірусу нового типу COVID-19 в США померло 58 365 осіб, у той час як за більш ніж десятиліття бойових дій у В'єтнамі загинули 58 220 людей.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах 28 квітня, перевищила один мільйон осіб. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 624 людини.

Водночас американський президент Дональд Трамп вважає, що епідеміологічна ситуація в США "у всіх відносинах стає краще".

Раніше директор Центру з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша. Водночас, Трамп впевнений, що друга хвиля захворювань не буде такою масштабною, як перша.

Також РБК-Україна повідомляло, що першу тисячу хворих COVID-19 в США зафіксували 11 березня.