Японія і США евакуюють своїх громадян з Ухани через коронавірус

У середу, 29 січня, Японія і США евакуюють своїх громадян з Ухані через коронавірус, кількість жертв якого різко зросла до 132 з майже 1500 новими випадками захворювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що Японія заявила, що вивезла громадян з міста Ухань - епіцентру спалаху коронавірусу.

Крім цього, американський чартерний літак вилетів з Ухані в середу, щоб евакуювати громадян США.

Побоювання з приводу поширення вірусу вже підштовхнули авіакомпанії по всьому світу до скорочення рейсів до Китаю і світові компанії, щоб обмежити поїздки співробітників в країну.

Нагадаємо, станом на 27 січня, від спалаху 2019-n-CoV померла 81 людина, загальна кількість хворих в Китаї становить 2835 осіб. Успішно пройшли лікування і вже виписалися з лікарні 57 осіб.

Також повідомлялося, що між Україною і Китаєм не буде прямого авіасполучення з 3 лютого через ризики проникнення коронавірусу.

Як писало РБК-Украина, раніше у США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Японія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.