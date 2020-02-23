Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищило 2400 осіб

Кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавіруса COVID-19, в Китаї зросла до 2442 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в 31 провінції в материковому Китаї досягла 76 936 осіб. Зараз хворіють 51 606 осіб, з них 10 968 осіб знаходяться у важкому стані, 22 тисячі 888 осіб виписано з лікарень.

За останню добу по всій країні були виявлені 648 нових випадків зараження, з лікарень виписали 2230 осіб, померли 97 (з них 96 - в провінції Хубей).

В даний час зареєстровано ще понад 4,1 тисячі випадків з підозрою на зараження коронавірусом, понад 106 тисяч людей, які мали тісний контакт з хворими, що перебувають під медичним наглядом.

В провінції Хубей, в осередку епідемії, за добу було підтверджено 630 випадків зараження (541 в місті Ухань), виписані 1742 людини (965 - в Ухані), зареєстровано 96 летальних випадків (82 - в Ухані).

Окремо в Гонконзі виявлено 69 випадків зараження (з них дві людини померли, 11 одужали), у Макао знайшли десять інфікованих (шість з них вже виписані), на Тайвані заразилися 26 осіб (з них один помер і двоє вилікувалися).

Нагадаємо, у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я від 22 лютого говориться, що за останню добу, 22 лютого, кількість інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника 1402.

За даними влади провінції Хубей, інкубаційний період при інфікуванні коронавірусом може перевищувати 14 днів і доходити до 27 діб.