Кількість жертв коронавіруса в Італії стрімко зростає

В результаті поширення коронавіруса в Італії кількість жертв від вірусу зросло до шести осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RAI.

Як повідомляється, в державній лікарні Брешії померла жінка з Крему, яка була переведена туди вчора і отримала позитивний результат на коронавірус.

Наголошується, що у жінки було онкологічне захворювання.

"Це шоста жертва в Італії від коронавіруса. Є 224 підтверджених випадки коронавіруса. Зокрема, 172 в Ломбардії, 27 в Венето, 18 в Емілії-Романьї, 4 в П'ємонті і 3 в Лаціо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із-за спалаху коронавіруса в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Правоохоронці та співробітники медичних установ в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус в Італію.

Крім того, всі матчі 26 туру італійської серії А з футболу можуть бути перенесені з-за поширення коронавіруса в країні. Якщо рішення про перенесення буде прийнято, воно торкнеться не тільки вищого дивізіону Італії, але аматорських ліг. При цьому матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорец", який відбудеться 27 лютого, може бути зіграний при порожніх трибунах.