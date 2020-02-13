Кількість жертв ДТП з маршруткою у Херсонській області зросла

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція призначила додаткові експертизи

У четвер, 13 лютого, у реанімаційному відділення Херсонської обласної лікарні померла постраждала в результаті аварії з маршруткою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.

За даними правоохоронців, сьогодні вони отримали повідомлення з реанімаційного відділення про те, що жінка, яка перебувала в салоні автомобіля Daewoo, померла від отриманих тілесних ушкоджень. Так, кількість жертв автопригоди зросла до 4 осіб.

Крім того, наразі за фактом дорожньо-транспортної пригоди триває досудове розслідування. В рамках розслідування було призначено додаткове проведення судово-медичних та авто-технічних експертиз.

Нагадаємо, 11 лютого на автодорозі Херсон-Снігурівка зіткнулись автомобіль Daewoo та маршрутка. В результаті ДТП загинули троє людей, ще одна людина постраждала. Daewoo виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою, в якій перебували 8 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаївській області на автодорозі Н-24 мікроавтобус перекинувся і влетів у відбійник. В результаті автомобільної аварії травми отримали сім людей. Попередньо, 63-річний водій не впорався з керуванням.