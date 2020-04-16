Кількість заражених коронавірусом у Житомирській області перевищила 160 людей

У Житомирській області загальна кількість хворих коронавірусом досягла 162 осіб. Про це повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, ввечері у середу, 15 квітня, було зареєстровано нових 28 хворих протягом доби. Найбільша кількість інфікованих у Коростені - 53 людини.

Також 8 випадків інфікування виявлено в Житомирі. Із них інфекція була підтверджена у дівчинки віком 2 роки 10 місяців. Також є один пацієнт 28 років, решта - старші за 40 років.

Також серед дітей інфіковані хлопчик 10 років (Коростень) та хлопчик 15 років (Бердичів).

Нагадаємо, 15 квітня у Бердичівському районі Житомирської області померла 75-річна жінка від коронавірусу. Це вже четвертий летальний випадок в області внаслідок інфікування COVID-19. Жінка померла в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні. Вона хворіла на цукровий діабет.