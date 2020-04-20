Кількість заражених коронавірусом у Польщі перевищила 9 тисяч

Станом на понеділок, 20 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Польщі перевищує 9 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Міністерство охорони здоров'я в Twitter.

За даними польського МОЗ, на ранок понеділка підтверджено 9453 випадки зараження коронавірусом. Від хвороби в Польщі померли вже 362 людини. Вилікувалися від коронавірусної інфекції вже 1133 пацієнти.

Крім того, наразі у польських лікарнях перебувають понад 2,5 тисячі пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Понад 111 тисяч людей знаходяться на домашньому карантині, а понад 17 тисяч - під санітарно-епідеміологічних наглядом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі від коронавірусу померли вже 45 пацієнтів. При цьому на стаціонарному лікуванні перебували понад 3 тисячі хворих на коронавірус. Ще частина лікується амбулаторно.

Також РБК-Україна писало, що в Британії різко знизився рівень добової смертності від коронавірусу. За добу на території Сполученого Королівства було зафіксовано 596 смертей, в порівнянні з 888 летальними випадками за попередній період.