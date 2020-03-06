Кількість заражень коронавірусом у світі перевищила 100 тисяч

У світі кількість хворих коронавірусом COVID-19 перевищила 100 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

За станом на 15:00 6 березня захворіли коронавірусом 100 113 осіб. При цьому більшість випадків інфікування зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі випадків захворювання зареєстровано ще в трьох країнах - Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).

Померли в результаті коронавірусу в світі 3398 людина. З низ 2931 летальний випадок зафіксовано в китайській провінції Хубей, в якій в грудні 2019 року вперше був виявлений коронавірус. За межами Китаю більшість смертельних випадків зареєстровано в Італії - 148.

Вилікувалися від коронавірусу 55 690.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі лише в 4 з 27 країн не виявлено жодного випадку коронавірусу. Зокрема, жодного захворювання не зафіксували в Болгарії, Кіпрі, Мальті та Словаччини.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що епідемія коронавірусу загрожує кожній країні в світі. Також у ВООЗ занепокоєні недостатньою підготовкою деяких країн до епідемії COVID-19.