Кількість заражень COVID у світі перевищила 120 млн

Станом на вечір суботи, 13 березня, у світі зафіксували понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Зокрема зафіксовано 2 658 214 летальних випадків.
Про це свідчать дані Worldometer.
Також одужали 96 505 446 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом виявили в США (30 035 234), Бразилії (11 438 935) та Індії (11 358 644).
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 13 276 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.
Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих на початку лютого.