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Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 700 тисяч

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 02:21
Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 700 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

У світі 149 076 людей одужали і 33 881 людина померла

Станом на 2:00 30 березня у світі зареєстровано 718 685 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані університету Джона Хопкінса.

Згідно з інформацією, у світі 149 076 людей одужали і 33 881 людина померла.

США продовжують лідирувати за кількістю інфікованих. У країні зафіксували 139 675 випадків зараження. На другому місці Італія - 97 689 хворих. У Китаї - 82 122, в Іспанії - 80 031, у Німеччині - 62 095, у Франції - 40 704, в Ірані - 38 309.

В результаті ускладнень хвороби в Італії померли 10 779 осіб. В Іспанії зафіксували 6802 летальних випадків. В Китаї від коронавірусу померли 3304 людини, у Франції - 2609, у США - 2436. У Німеччині жертвами вірусу стали 525 осіб, у Великобританії - 1228.

Нагадаємо, влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу. В країні на два тижні закриють підприємства всіх галузей, які не є критичними, із збереженням зарплат працівників.

Також відомо, що у Франції збільшили штраф за порушення умов карантину час пандемії коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 22:00 в Україні зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, з них - шість чоловік одужали. зафіксовано десять смертей.

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